СМИ раскрыли личность одного из пропавших туристов в Северной Осетии

Одним из пропавших туристов в горах Северной Осетии оказался рок-музыкант и байкер Владимир Емельянов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Напомним, что 19 февраля стало известно о пропаже двух туристов, которые поднимались на гору Кубус. Сообщалось, что они приехали на ледовый фестиваль «Таймази 2025» из Санкт-Петербурга. Остальная группа, к которой принадлежали путешественники, осталась на базе. В МЧС отметили, что пропавшие занимались ледолазанием — это не является туристическим маршрутом, а значит альпинисты не проходили регистрацию.

По данным телеканала, Емельянов родился 1989 году в Новокузнецке, откуда в 2019 году переехал в Санкт-Петербург. Занимался промышленным альпинизмом, монтажами, покраской. Руководил крупным предприятием по огнезащите и покраске металлоконструкций. У Емельянова двое сыновей 10 и 14 лет.

Последние кадры о восхождении байкер публиковал в своем канале 17 февраля. На них видно, что туристы находятся в ущелье и тренируются взбираться по обледеневшей скале.