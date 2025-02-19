В Тюменской области пассажир надругался над 15-летними соседками по купе в поезде

В Тюменской области суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в надругательстве над двумя несовершеннолетними в поезде. Об этом сообщает 72.ru.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в 2023 году, но фигурант пытался оспорить приговор, решение по этому вопросу суд вынес только сейчас. По версии следствия, мужчина и пострадавшие ехали в одном купе в составе, следовавшем из Сургута в Екатеринбург.

В дороге одну из школьниц он изнасиловал, в отношении второй совершил действия сексуального характера.

«Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признает», – сообщается в публикации.

Фигуранта приговорили к десяти годам заключения, которые он проведет в колонии строгого режима. Он не был согласен с таким решением, но после обжалования приговор оставили без изменений.

До этого в Екатеринбурге иностранец надругался над 16-летней соотечественницей. По словам матери, мигрант проживает в той же квартире, что и она с дочерью. При этом мужчина совершил преступление в прошлом году, но школьница рассказала об этом только сейчас. Сам подозреваемый вины не отрицает.