Тело пропавшего в Твери мальчика нашли в реке Тьмака

Тело 11-летнего мальчика, пропавшего в Твери неделю назад, нашли в реке Тьмака.

Об этом сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС России по региону.

"Группой водолазных работ аварийно-спасательной службы Тверской области обнаружено тело ребенка в реке Тьмака", - говорится в сообщении.

13 февраля Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления СК РФ по Тверской области было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 11-летнего мальчика, рюкзак которого был найден под мостом через реку Тьмака.

"В рамках расследования уголовного дела проводились масштабные поисковые мероприятия с участием сотрудников Следственного комитета, МЧС России, полиции, волонтеров и неравнодушных граждан. Поисковые работы не прекращались и в ночное время", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

В ведомстве отметили, что признаки криминальной смерти на теле ребенка отсутствуют. "Следователем и криминалистом Следственного комитета выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии и условий, повлекших данное происшествие" - добавили в пресс-службе.