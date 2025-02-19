В районе пропажи российских туристов в Северной Осетии сошли еще две лавины

Еще две лавины сошли в районе ущелья Танадон в Северной Осетии, где ранее пропали двое российских туристов. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, в горах региона разыскивают 35-летнего Владимира Емельянова и 24-летнего Данила Кадымова. Альпинисты-любители приехали из Санкт-Петербурга на ледовый фестиваль «Таймази 2025».

Отмечается, что мужчины находились вне туристического маршрута и не имели при себе раций и маяков. Более того, они не зарегистрировали свой маршрут в МЧС.

При этом за несколько часов до пропажи Емельянов рассказал в социальных сетях, что они с приятелем «лазали на лед и пили коньяк».

Двое туристов перестали выходить на связь из ущелья Танадон 19 февраля. Ранее в том же районе сошла лавина.

В тот же день в горах Карачаево-Черкессии снег накрыл трех туристов. Один из них смог выбраться, а поиски еще двоих продолжаются.