Резервный борт с пассажирами вернувшегося в Шереметьево рейса вылетел в Нижнекамск

Резервный борт с пассажирами рейса авиакомпании «Россия», который вернулся в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета, вылетел в Нижнекамск.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе «России».

«Резервный борт «России» вылетел в 14:36», – сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что рейс FV6247 Москва – Нижнекамск авиакомпании «Россия» вернулся в Шереметьево из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета. Посадка прошла штатно.