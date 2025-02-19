МВД раскрыло аферу украинца, кравшего деньги с помощью криптоматов в Москве

Сотрудники Министерства внутренних дел РФ раскрыли аферу, организованную гражданином Украины, связанном с криптоматами в «Москва-Сити». В результате операции задержаны восемь человек.

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Об этом в среду, 19 февраля, сообщил заместитель главы ведомства Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах».

— Гражданин Украины организовал и поставил сеть криптоматов на территории делового центра «Москва-Сити», молодые люди со всей стране ехали туда, закачивали в эти криптоматы деньги. Как они предполагали, они куда-то переводятся, но на самом деле они (деньги — прим. «ВМ») все попадали на счета к этому парню, — сказал он в эфире трансляции, которая велась в официальном Telegram-канале Минцифры РФ.

В прошлом году Федеральная служба безопасности РФ совместно с полицией задержала пятерых организаторов узла связи в России, обеспечивавших работу колцентров с Украины, занимающихся телефонными мошенничествами. Через этот узел связи телефонные аферисты похитили у россиян около семи миллиардов рублей.