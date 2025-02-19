В Саратовской области на заводе при выбросе аммиака погиб рабочий
В Балакове Саратовской области на заводе по производству минеральных удобрений погиб рабочий, его коллега серьезно пострадал.
Как сообщило областное управление СК, возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, которое привело к смерти человека.
В прокуратуре рассказали, что на предприятии произошла утечка аммиака.
По данным следователей, в результате отравления опасным веществом погиб 37-летний сотрудник предприятия, еще один рабочий был госпитализирован в больницу.
Правоохранители выясняют, кто несет ответственность за несоблюдение техники безопасности, которое привело к несчастному случаю.