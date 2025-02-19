В Саратовской области на заводе при выбросе аммиака погиб рабочий

В Балакове Саратовской области на заводе по производству минеральных удобрений погиб рабочий, его коллега серьезно пострадал.

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Как сообщило областное управление СК, возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, которое привело к смерти человека.

В прокуратуре рассказали, что на предприятии произошла утечка аммиака.

По данным следователей, в результате отравления опасным веществом погиб 37-летний сотрудник предприятия, еще один рабочий был госпитализирован в больницу.

Правоохранители выясняют, кто несет ответственность за несоблюдение техники безопасности, которое привело к несчастному случаю.