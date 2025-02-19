Российского шестиклассника ранили ножом-визиткой на перемене

В городе Темрюк Краснодарского края шестиклассника ранили ножом-визиткой на перемене в школе №13. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По данным российского издания, мальчик подрался с товарищем. Последний, по предварительной версии, нанес ему удар ножом, приобретенным на маркетплейсе.

Пострадавшему ученику наложили швы. В администрации школы какую-либо потасовку отрицают.

По словам педагогов, мальчик случайно напоролся на лезвие для заточки карандашей и острие воткнулось ему в живот.

До этого стало известно, что ударившего девочку в живот школьника-мигранта из Нижних Сергов отправили под домашний арест.

Ранее в соцсетях распространили видеоролик, на котором 14-летний подросток подбежал к стоящей у окна девочке и в прыжке ударил ее ногой в живот.

После того как видео попало в интернет, угрозы начали поступать полному тезке напавшего на девочку подростка из Североуральска. Из-за травли семья обратилась в Следственный комитет.