У жителя Владимирской области изъято более 11 кг синтетического наркотика

Особо крупную партию наркотических средств из оборота изъяли владимирские сотрудники органов безопасности.

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Оперативники УФСБ России по Владимирской области установили, что 40-летний житель региона приготовил к сбыту большое количество наркотика. Задержать подозреваемого помогли бойцы Росгвардии.

По версии оперативников, мужчина приобрел свыше 11 килограммов наркотического средства N-метилэфедрон. Наркотик он привез в Ковров, намереваясь заняться сбытом, но не успел - был задержан правоохранителями.

Тайники с наркотиком оперативники обнаружили в гараже подозреваемого, в лесу, а также в корпусе бензинового генератора, находящегося в автомобиле. Вся партия наркотических средств изъята из незаконного оборота.

Следователи органов безопасности возбудили в отношении мужчины уголовное дело. Расследование продолжается.