В Сочи мужчина решил убить соседей, мешавших ночью слушать музыку

В Лазаревском районе Сочи будут судить 35-летнего уроженца Тольятти, пытавшегося убить соседей, переехав их на автомобиле. Таким образом, он обвиняется в покушении на убийство и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

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Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, в ночь на 30 сентября прошлого года в СНТ "Дубравушка" поселка Горное Лоо пьяный сосед поссорился с супружеской парой, мешавших ему громко слушать музыку.

Уточняется, что у обвиняемого имелась судимость за управление автомобилем в нетрезвом виде. В этот раз он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего автомобиля и наехал на мужчину и женщину, в результате чего нанес пострадавшим травмы. Им вовремя оказали медицинскую помощь.

Фигуранта остановили другие соседи и правоохранители, приехавшие по вызову. Виновника арестовали. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.