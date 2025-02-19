Трое коллег годами издевались над мужчиной и заставили его броситься под поезд

Трое мужчин годами издевались над коллегой и заставили его выйти на пути перед поездом в Токио, сообщает газета The Mainichi.

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Издевательства над 56-летним Осаму Такано начались несколько лет назад. В августе 2020 года мужчину облили кипятком его 39-летний начальник Манабу Сасаки и 34-летний сослуживец Акихито Симахата. Такано получил ожоги и на время ушел с работы, но вернулся, и буллинг продолжался.

К агрессорам присоединился еще один коллега пострадавшего. С июля по сентябрь 2023 года они регулярно избивали Такано молотком и отрабатывали на нем борцовские приемы, а также заставляли жертву пить моющее средство.

По версии следствия, систематические издевательства довели Такано до состояния, когда он уже не мог сопротивляться. В декабре 2023 года злоумышленники заставили его выйти на железнодорожные пути. Мужчина попал под поезд и получил тяжелые травмы. Его не спасли.

Спустя год трио наконец задержали, сообщникам предъявили ряд обвинений. Какое наказание им грозит, не уточняется.