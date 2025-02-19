Суд продлил арест четырем исполнителям теракта в подмосковном "Крокусе"

Московский суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Они останутся под стражей до конца марта.

Как стало известно, Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство органов предварительного расследования в отношении четырех исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Так, суд продлил им срок содержания под стражей до 24 марта.

При этом уточняется, что по ходатайству следствия заседание прошло в закрытом от слушателей и представителей СМИ режиме. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что предварительное следствие по делу о теракте в "Крокусе" завершилось.