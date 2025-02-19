Жители Подмосковья потеряли около 10 миллионов из-за фиктивных модельных кастингов

Владельцы модельного агентства обманули свыше 100 жителей Подмосковья, выманив у них около 10 миллионов рублей через фиктивные кастинги.

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Об этом 19 февраля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Мечты о подиумах и фотосессиях обернулись для некоторых граждан финансовыми потерями. Мои коллеги из УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в мошенничестве под предлогом трудоустройства в модельное агентство, — написала она в своем Telegram-канале.

По данным следствия, мошенники размещали объявления о наборе в модельное агентство на различных интернет-ресурсах. Заинтересовавшихся девушек и парней они приглашали на собеседование в арендованные офисы в Москве.

Злоумышленники обещали высокооплачиваемую работу моделями, однако для заключения договора требовалось пройти платную процедуру якобы по созданию портфолио. После получения денег мошенники не выполняли свои обещания и прекращали общение с клиентами.

В прошлом году сотрудники правоохранительных органов задержали организатора и семерых сотрудников якобы модельного агентства, которые обманывали девушек на сумму от 100 тысяч рублей.