Двое рабочих серьезно пострадали при взрыве буровой вышки в Тюменской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел накануне около полуночи. Бригада, состоящая из мастера и трех работников, проводила ремонт на объекте компании «РН-Уватнефтегаз». Когда они поднимали электроцентробежный насос, случился выброс газа, который тут же вспыхнул. Ожоги получили 22-летний бурильщик и 46-летний помощник бурильщика.

На опубликованных кадрах запечатлен мощный взрыв. Одежда на пострадавших загорелась.

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Пожар удалось быстро потушить. Получивших ожоги бурильщиков отвезли на Кальчинское месторождение в 100 километрах от места происшествия, откуда их забрал вертолет санитарной авиации. Причины инцидента устанавливаются.