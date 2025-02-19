Момент взрыва на российском нефтяном месторождении попал на видео

В сети появились кадры момента взрыва на Радонежском месторождении в Тюменской области. Их публикукет Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден момент взрыва, после которого начинает полыхать мощный пожар. Судя по видео, одежда на одном из сотрудников месторождения загорается — мужчина пытается потушить себя, ему также помогает коллега.

Предварительно, при взрыве пострадали два сотрудника месторождения, которые работали помощниками бурильщика. Их госпитализировали с ожогами, врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое.

Взрыв на месторождении прогремел вечером во вторник, 18 февраля. ЧП произошло во время ремонта оборудования, на предприятии зафиксировали выброс смеси газа, нефти и воды на поверхность.