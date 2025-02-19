Изнасиловавшего девочку в подъезде дома мужчину арестовали в Москве

Суд арестовал мужчину, изнасиловавшего 10-летнюю девочку в подъезде одного из домов в Москве.

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Об этом в среду, 19 февраля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по столице.

— Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу <...> расследуется уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера) <...> Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — написали в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным следствия, мужчина изнасиловал ребенка в подъезде дома на улице Свободы. Также было установлено, что фигурант ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В прошлом году суд вынес приговор мужчинам, которые напали на девушку и изнасиловали ее на улице Академика Королева в Москве. Двух фигурантов приговорили к девяти годам колонии, еще одного обвиняемого, который наблюдал за происходящей вокруг обстановкой, — к четырем годам.