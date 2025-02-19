СК возбудил дело против водителя, сбившего инвалида в Дмитрове

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, сбившего человека в инвалидном кресле в подмосковном городе Дмитрове.

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Об этом в среду, 19 февраля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

— Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ст. 238 УК РФ), — уточнили в Telegram-канале ведомства.

ДТП произошло вечером 18 февраля на улице Маркова. Водитель автомобиля «Рено» наехал на инвалида-колясочника, когда тот передвигался по пешеходному переходу. После аварии пострадавшего доставили в больницу.