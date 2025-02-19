Самолет, летевший из Москвы в Нижнекамск, экстренно вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Нижнекамск, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности в механизации крыла.
Об этом в среду, 19 февраля, сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах.
— Самолет SSJ-100, направлявшийся в Нижнекамск, был вынужден вернуться в Шереметьево из-за проблемы с механизацией крыла. Посадка прошла в штатном режиме, — уточнил собеседник «ВМ».
В тот же день рейс из Москвы в Тбилиси вернулся в аэропорт Внуково по техническим причинам. Для транспортировки пассажиров в Тбилиси использовали резервный самолет авиакомпании «Азимут».