Самолет, летевший из Москвы в Нижнекамск, экстренно вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Нижнекамск, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности в механизации крыла.

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Об этом в среду, 19 февраля, сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах.

— С а м о л е т S S J - 1 0 0 , н а п р а в л я в ш и й с я в Нижнекамск, был вынужден вернуться в Шереметьево из-за проблемы с механизацией крыла. Посадка прошла в штатном режиме, — уточнил собеседник «ВМ».

В тот же день рейс из Москвы в Тбилиси вернулся в аэропорт Внуково по техническим причинам. Для транспортировки пассажиров в Тбилиси использовали резервный самолет авиакомпании «Азимут».