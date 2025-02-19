Раскрыта афера москвича на Авито с автозапчастями

В Москве поймали мошенника, который публиковал на Авито ложные объявления о продаже запчастей на машины.

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Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«Александр Кветка публиковал ложные объявления о продаже автомобильных запчастей. Однако на самом деле взятые на себя обязанности не выполнял», — говорится в сообщении.

По информации источника, обвиняемый будет пять лет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима. При этом гражданский иск удовлетворен только частично.

До этого сообщалось, что 69-летняя россиянка провернула аферу по двойной продаже машины в Краснодарском крае.

По информации источника, после продажи злоумышленница не успела обратиться в МРЭО ГИБДД, не установила ограничения и не произвела регистрационные действия, что позволило ей продать свою иномарку, которую она взяла в аренду у компании, второй раз.

В отношении пенсионерки завели уголовное дело, теперь ее могут на девять лет посадить в тюрьму.