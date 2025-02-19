11-летняя девочка с инвалидностью несколько часов провела на батарее в российской больнице
В Калининграде 11-летняя девочка с инвалидностью упала и несколько часов провела на батарее в детской областной больнице. Об этом стало известно Telegram-каналу Amber Mash.
По данным российского издания, ребенок получил сильные ожоги.
Девочка находилась в паллиативном отделении медицинского учреждения. Врачи нашли ее после падения только утром.
Ребенка перевели в ожоговое отделение центральной городской клинической больницы. Состояние девочки сочли тяжелым.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности.
До этого сообщалось, что в Волгоградской области школьник сушил собаку феном и получил удар током. Животное в результате инцидента не пострадало.
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