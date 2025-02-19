Бывшего полицейского и его подельников осудили за похищение россиянина

В Благовещенске суд приговорил бывшего полицейского и его подельников за похищение местного жителя и кражу денег с его банковской карты. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

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По делу о краже денег их признали виновными по статье 161 УК РФ («Грабеж»). Экс-силовика также признали виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

С учетом неотбытого наказания по предыдущим приговорам суд приговорил двоих злоумышленников к трем годам и двум месяцам, а также к пяти годам колонии общего режима. Несостоявшемуся сотруднику правоохранительного органа суд назначил наказание в виде пяти лет колонии общего режима.

По версии следствия, в один из вечеров мая 2024 года осужденные решили, что прохожий занимается распространением наркотиков и стали его преследовать. Догнав мужчину, каждый из фигурантов ударил его по голове и телу, а затем усадили потерпевшего в автомобиль. Далее они потребовали перевести через его банковское приложение деньги их знакомому. В дальнейшем знакомый осужденных перевел поступившую ему сумму на счет одного из них.

Ранее в Приморском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которые избили и похитили человека в Большом Камне.