Более 100 мошенников из Татарстана и Новосибирска передавали деньги Украине

В 2024 году сотрудники МВД задержали в Новосибирске и Татарстане более 100 человек, которые перечисляли Украине украденные у россиян средства.

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Об этом в ведомстве сообщили в среду, 19 февраля.

— МВД на протяжении прошлого года проводило серьезные мероприятия по декриминализации двух районов, в которых на протяжении многих лет действовали схемы вывода украденных денег, в том числе за границу, в основном на Украину, — сообщил заместитель главы МВД России Андрей Храпов в ходе форума «Кибербезопасность в финансах».

По его словам, в этих регионах молодые люди собирались в группы и занимались дропперством — переводили похищенные средства. В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали свыше 60 человек, в Татарстане — более 40 злоумышленников. Среди задержанных присутствовали и несовершеннолетние, в отношении преступников возбудили уголовные дела по факту организации преступного сообщества.

Храпов указал на наличие предложения освобождать от ответственности лиц, которые способствуют расследованию преступлений дропперов. Он добавил, что МВД предлагает блокировать сомнительные денежные операции на срок 10 суток. Трансляция форума велась в Telegram-канале Банка России.

4 сентября 2024 года заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов в ходе Восточного экономического форума сообщил, что ведомство разработало законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Он подчеркнул, что государство озадачено этой проблемой и предпринимает большие усилия при разработке ее решений.