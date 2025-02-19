Двое туристов пропали в Северной Осетии после схода лавины

В Северной Осетии после схода лавины пропали двое туристов. Об этом сообщает МЧС России.

Уточняется, что схождение снежной массы произошло в ущелье Танадон. После этого 35-летний Владимир Е. и 24-летний Данил К. перестали выходить на связь. В настоящее время сотрудники спасательных служб проводят поисково-спасательные мероприятия.

Как сообщается, мужчины приехали в Дигорию на четвертый ледовый фестиваль «Таймази 2025» из Санкт-Петербурга.

« П о с л о в а м з а я в и т е л я , у т у р и с т о в с с о б о й н е б ы л о б и п п е р о в и р а ц и й . З а н я т и я п о л е д о л а з а н и ю н е я в л я ю т с я т у р и с т и ч е с к и м м а р ш р у т о м - п о т е р я в ш и е с я н е р е г и с т р и р о в а л и с ь в МЧС России», - говорится в публикации.

Ранее в австрийском Тироле в среду, 25 декабря, сошла большая лавина. Под нее попала группа из семи человек. В диспетчерском центре отметили, что после схода лавины было неизвестно, сколько людей оказались под ней. Для спасательной операции были привлечены несколько полицейских вертолетов из подразделения «Либель Тироль», горноспасатели из городов Инсбрук и Халль, а также поисковые собаки и врачи.

Также ранее тела участников группы альпинистов из России обнаружили при облете горы Дхаулагири в Непале. Директор компании Heli Everest, которая проводила поисковую операцию, Мингма Шерпа уточнил, что альпинисты упали с высоты 7600 метров. Их тела были обнаружены на высоте 7100 метров.