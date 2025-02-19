Задержан сын экс-губернатора Челябинской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали сына бывшего губернатора Челябинской области Александра Дубровского. Об этом сообщает 74.ru.

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Соответствующую информацию изданию подтвердили сразу несколько источников.

Отмечается, что полиция заинтересовалась Дубровским по делу министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, также задержанного 19 февраля.

Точной информации о причинах задержания Нечаева практически нет, отмечает источник. По предварительной информации, у силовиков появились вопросы к деятельности Алексея Нечаева на посту сотрудника министерства в 2016–2019 году, когда губернатором был Борис Дубровский.

В свою очередь Telegram-канал Readovka отметил, что в конце 2024 года был арестован заместитель министра дорожного хозяйства области Станислав Харченко. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, с этим были связаны многомиллионные госконтракты в сфере дорожного хозяйства.