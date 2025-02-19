Жителя Севастополя задержали за призывы убивать россиян

Силовики задержали жителя Севастополя за призывы убивать россиян
Жителя Севастополя задержали за публичные призывы к убийству россиян, сообщили в УФСБ по региону.
Крымчанин под псевдонимом Saint Paul в Telegram размещал посты с призывами к насильственных действий в отношении россиян.
«Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России», - сообщает РИА Новости.
24 января в ФСБ России сообщили о задержании командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, он инициативно связался с волонтёром, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ.