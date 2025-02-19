Экипаж севшего в Норильске самолета не объявлял об аварийной посадке
Экипаж самолета авиакомпании "Нордстар", совершившего посадку с неисправностью в аэропорту Норильска, не объявлял об авариной посадке. Об этом ТАСС сообщили в авиакомпании.
Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737, следовавший по маршруту Красноярск - Норильск, благополучно совершил посадку с неисправностью закрылков в аэропорту Норильска. Он провел в полете почти четыре часа.
"19 февраля 2025 года, при выполнении рейса ТИ207, следующего по маршруту Красноярск - Норильск, при заходе на посадку возникла неисправность в системе выпуска механизации крыла. Экипажем не объявлялось аварийной ситуации, посадка была выполнена в рамках стандартов правил полетов, находящимся на борту самолета пассажирам ничего не угрожало", - сообщили в авиакомпании.
По словам собеседника агентства, экипаж принял решение о дополнительной выработке топлива и в 13:37 (09:37 мск) благополучно приземлился в аэропорту.
"Пассажиры самостоятельно по трапу покинули воздушное судно и проследовали в здание аэровокзала", - сообщили в авиакомпании.
По информации "Нордстара", на борту находились 158 пассажиров и 6 членов экипажа, при посадке никто не пострадал.
По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту среди пассажиров находилось трое детей. Ведомство проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, а также соблюдения прав пассажиров. Организована техническая ревизия состояния систем воздушного судна.