Экипаж севшего в Норильске самолета не объявлял об аварийной посадке

Экипаж самолета авиакомпании "Нордстар", совершившего посадку с неисправностью в аэропорту Норильска, не объявлял об авариной посадке. Об этом ТАСС сообщили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737, следовавший по маршруту Красноярск - Норильск, благополучно совершил посадку с неисправностью закрылков в аэропорту Норильска. Он провел в полете почти четыре часа.

" 1 9 ф е в р а л я 2 0 2 5 г о д а , п р и в ы п о л н е н и и р е й с а Т И 2 0 7 , с л е д у ю щ е г о п о м а р ш р у т у Красноярск - Норильск, при заходе на посадку возникла неисправность в системе выпуска механизации крыла. Экипажем не объявлялось аварийной ситуации, посадка была выполнена в рамках стандартов правил полетов, находящимся на борту самолета пассажирам ничего не угрожало", - сообщили в авиакомпании.

По словам собеседника агентства, экипаж принял решение о дополнительной выработке топлива и в 13:37 (09:37 мск) благополучно приземлился в аэропорту.

" П а с с а ж и р ы с а м о с т о я т е л ь н о п о т р а п у п о к и н у л и в о з д у ш н о е с у д н о и п р о с л е д о в а л и в з д а н и е а э р о в о к з а л а " , - с о о б щ и л и в а в и а к о м п а н и и .

По информации "Нордстара", на борту находились 158 пассажиров и 6 членов экипажа, при посадке никто не пострадал.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту среди пассажиров находилось трое детей. Ведомство проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, а также соблюдения прав пассажиров. Организована техническая ревизия состояния систем воздушного судна.