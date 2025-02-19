Крымчанин сломал руку парикмахерше из-за новой прически жены

Житель Севастополя сломал руку парикмахеру из-за того, что ему не понравился новый имидж жены. Об этом сообщило в своем Telegram-канале управления МВД России по городу.

По данным ведомства, инцидент произошел после того, как 31-летний мужчина, выпивавший у себя дома, увидел новую прическу вернувшейся от парикмахера жены.

« Н о в а я у к л а д к а в о з л ю б л е н н о й е м у с о в с е м н е п о н р а в и л а с ь . Т о г д а в ы п и в ш и й м у ж ч и н а в ы я с н и л а д р е с , г д е н а х о д и т с я с т и л и с т к а и о т п р а в и л с я к н е й д о м о й . С п о р о г а н е д о в о л ь н ы й с е в а с т о п о л е ц у с т р о и л с к а н д а л , а к о г д а а р г у м е н т ы з а к о н ч и л и с ь , в ы в е р н у л ж е н щ и н е р у к у » , - о т м е ч а е т с я в с о о б щ е н и и .

В итоге 43-летняя женщина-парикмахер получила несколько переломов. А недовольному мужу ее клиентки грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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