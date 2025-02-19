Крымчанин сломал руку парикмахерше из-за новой прически жены
Житель Севастополя сломал руку парикмахеру из-за того, что ему не понравился новый имидж жены. Об этом сообщило в своем Telegram-канале управления МВД России по городу.
По данным ведомства, инцидент произошел после того, как 31-летний мужчина, выпивавший у себя дома, увидел новую прическу вернувшейся от парикмахера жены.
«Новая укладка возлюбленной ему совсем не понравилась. Тогда выпивший мужчина выяснил адрес, где находится стилистка и отправился к ней домой. С порога недовольный севастополец устроил скандал, а когда аргументы закончились, вывернул женщине руку», - отмечается в сообщении.
В итоге 43-летняя женщина-парикмахер получила несколько переломов. А недовольному мужу ее клиентки грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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