В Севастополе муж сломал руку парикмахеру за плохую прическу жены

В Севастополе сотрудники полиции задержали неадекватного мужчину, который избил женщину-парикмахера за не понравившуюся ему прическу супруги.

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Как сообщает пресс-служба МВД региона, 31-летний житель города выпивал у себя дома, когда домой из салона красоты вернулась его супруга. Мужчине категорически не понравилась прическа спутницы жизни. Он выяснил место проживания стилистки и пошел выяснять отношения.

На пороге разъяренный молодой человек устроил скандал. 43-летняя стилистка отвергла обвинения, и тогда мужчина перешел к рукоприкладству: вывернул руку пострадавшей.

" В р е з у л ь т а т е ч е г о ж е н щ и н а п о л у ч и л а н е с к о л ь к о п е р е л о м о в . С о г л а с н о з а к л ю ч е н и ю э к с п е р т а , т р а в м ы о т н о с я т с я к т е л е с н ы м п о в р е ж д е н и я м с р е д н е й т я ж е с т и " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Участковый уполномоченный полиции установил и задержал злоумышленника. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.