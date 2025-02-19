Полицейские задержали треш-стримера в подмосковном Видном

Полицейские задержали треш-стримера, который унижал девушку во время прямой трансляции в Интернете.

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Об этом в среду, 19 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В х о д е м о н и т о р и н г а с е т и И н т е р н е т в ы я в л е н в и д е о р о л и к , н а к о т о р о м а в т о р п р о в о ц и р о в а л г р а ж д а н к у н а с о в е р ш е н и е д е й с т в и й , у н и ж а ю щ и х е е ч е с т ь и д о с т о и н с т в о . < . . . > Т а к ж е у с т а н о в л е н о , ч т о с в о и т р а н с л я ц и и г р а ж д а н и н о с у щ е с т в л я е т и з г. Видное Московской области, — уточнила она в своем Telegram-канале.

Полиция изъяла видеоматериалы стримера и передала их в следственные органы.

В прошлом году правоохранители задержали треш-стримера из Ярославля, который избивал людей в прямом эфире и выкладывал в Сеть видео с издевательствами.