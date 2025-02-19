Полицейские задержали треш-стримера в подмосковном Видном
Полицейские задержали треш-стримера, который унижал девушку во время прямой трансляции в Интернете.
Об этом в среду, 19 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— В ходе мониторинга сети Интернет выявлен видеоролик, на котором автор провоцировал гражданку на совершение действий, унижающих ее честь и достоинство. <...> Также установлено, что свои трансляции гражданин осуществляет из г. Видное Московской области, — уточнила она в своем Telegram-канале.
Полиция изъяла видеоматериалы стримера и передала их в следственные органы.
В прошлом году правоохранители задержали треш-стримера из Ярославля, который избивал людей в прямом эфире и выкладывал в Сеть видео с издевательствами.