Полицейские задержали треш-стримера в подмосковном Видном

Полицейские задержали треш-стримера, который унижал девушку во время прямой трансляции в Интернете.

Полицейские задержали треш-стримера в подмосковном Видном
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Об этом в среду, 19 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе мониторинга сети Интернет выявлен видеоролик, на котором автор провоцировал гражданку на совершение действий, унижающих ее честь и достоинство. <...> Также установлено, что свои трансляции гражданин осуществляет из г. Видное Московской области, — уточнила она в своем Telegram-канале.

Полиция изъяла видеоматериалы стримера и передала их в следственные органы.

В прошлом году правоохранители задержали треш-стримера из Ярославля, который избивал людей в прямом эфире и выкладывал в Сеть видео с издевательствами.

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Ирина Волк
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