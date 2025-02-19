Бывшего губернатора Ростовской области вызывали в следком

Бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева пригласили на опрос в Следственный комитет. Об этом пишет портал 161.ru.

По данным источника издания в силовых структурах, пока чиновника вызвали как свидетеля в рамках уголовного дела, связанного с закупками донского Минтранса. Среди них есть и проект «Западная хорда».

Как выяснилось, у Голубева уже есть два адвоката, которые представляли его интересы во время опроса.

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Голубев ушел в отставку после обысков, которые были проведены у него из-за дела по Западной хорде — участка Ростовского транспортного кольца, который должен соединить развязку на дороге Ростов — Таганрог с мостом через реку Дону на улице Всесоюзной. Как удалось выяснить силовикам, его подручный плотно работал с компанией «Т-Транс» и выдавал фирме много госконтрактов, включая разработки хорды.

После обысков, якобы прошедших 2 ноября у губернатора в рабочем кабинете в здании правительства, все закончилось беседой в кабинете, были вынесены предупреждения.

Позже Голубев заявил об уходе в отставку из-за смены работы 4 ноября.