Главу подведомственного Минобороны филиала заподозрили в причинении миллионного ущерба

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы филиала «Южный» подведомственного Минобороны «Росжилкомплекса» Сергея Бгатова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в военных следственных органах Следственного комитета России.

Бгатов проходит подозреваемым по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, в мае 2024 года Бгатов без каких-либо оснований выплатил субсидию для приобретения жилья лицу, не подлежащему обеспечению жильем. Таким образом он причинил многомиллионный ущерб бюджету.

Ранее в Дагестане правоохранители задержали главу дирекции парков и скверов Махачкалы за причинение ущерба бюджету в размере более 21,3 миллиона рублей.