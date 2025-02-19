Женщина убила мужа после 40 лет унижения в Долгопрудном
Следователи задержали 66-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве мужа в Долгопрудном. Об этом в среду, 19 февраля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
По данным следствия, 18 февраля пенсионерка нанесла ножевые ранения своему мужу в их квартире. От полученных травм мужчина скончался. После этого женщина сообщила о произошедшем полиции.
— Со слов подозреваемой причиной случившегося явилось постоянное ее унижение погибшим на протяжении 40 лет брака. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления. Назначен комплекс судебных экспертиз, — написали в Telegram-канале ведомства.
Ранее москвичка во время бракоразводного процесса попыталась отравить своего мужа за пять миллионов рублей. При делении имущества у супругов произошел конфликт. Женщина не хотела отдавать что-либо мужу, из-за чего решила обратиться к своему знакомому с просьбой собрать о нем информацию и отравить.