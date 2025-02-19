Женщина убила мужа после 40 лет унижения в Долгопрудном

Следователи задержали 66-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве мужа в Долгопрудном. Об этом в среду, 19 февраля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

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По данным следствия, 18 февраля пенсионерка нанесла ножевые ранения своему мужу в их квартире. От полученных травм мужчина скончался. После этого женщина сообщила о произошедшем полиции.

— С о с л о в п о д о з р е в а е м о й п р и ч и н о й с л у ч и в ш е г о с я я в и л о с ь п о с т о я н н о е е е у н и ж е н и е п о г и б ш и м н а п р о т я ж е н и и 4 0 л е т б р а к а . С л е д о в а т е л я м и и к р и м и н а л и с т а м и п р о в е д е н о с м о т р м е с т а п р о и с ш е с т в и я , и з ъ я т о о р у д и е п р е с т у п л е н и я . Н а з н а ч е н к о м п л е к с с у д е б н ы х э к с п е р т и з , — н а п и с а л и в Telegram-канале ведомства.

Ранее москвичка во время бракоразводного процесса попыталась отравить своего мужа за пять миллионов рублей. При делении имущества у супругов произошел конфликт. Женщина не хотела отдавать что-либо мужу, из-за чего решила обратиться к своему знакомому с просьбой собрать о нем информацию и отравить.