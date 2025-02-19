Школьник угрожал прийти в гимназию Кургана с оружием и устроить расправу
Правоохранители работают над стабилизацией обстановки в гимназии №47 в Кургане, где школьник угрожал расправой и заявлял о намерении прийти с оружием. Об этом сообщили в УМВД России по Курганской области.
Ранее портал Ura.ru сообщил, что в гимназии ученик держит в страхе учителей и педагогов. По данным портала, ситуация ухудшилась до такой степени, что в последнее время ученик приносил в школу ножи и угрожал ровесникам физической расправой, высказывал намерение принести оружие.
"Указанные в публикации факты о происшествии в одной из городских гимназий зарегистрированы в отделе полиции №3 УМВД России по Кургану, проводится проверка в рамках действующего законодательства. В настоящее время сотрудники полиции совместно с органами системы профилактики Кургана проводят комплекс профилактических мероприятий в образовательной организации, в том числе направленных на стабилизацию и улучшение обстановки в гимназии. С несовершеннолетним и его законными представителями также проводится работа", - говорится в сообщении.