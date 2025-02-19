В Москве в захламленной квартире нашли трехлетнего ребенка

На западе Москвы жители высотки нашли брошенного ребенка в открытой соседской квартире.

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Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, жители дома на Боровском шоссе услышали громкий плач из-за открытой двери квартиры. Оказалось, что там среди кучи хлама был совершенно один трехлетний ребенок. Где его 36-летняя мать, до сих пор неизвестно, сейчас ее ищут. По данным прокуратуры, ранее женщину привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Малыша передали в социальные службы, его жизнь вне опасности. Розыски его матери продолжаются, Солнцевская прокуратура начала проверку.