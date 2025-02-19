Пассажирский самолет со сработавшей сигнализацией приземлился в Норильске

NordStar: самолет со сработавшей сигнализацией благополучно сел в Норильске
Пассажирский самолет авиакомпании NordStar, летевший из Красноярска, благополучно приземлился в Норильске после сработавшей во время полета сигнализации.
Об этом сообщили в Telegram-канале компании — перевозчика.
«При выполнении рейса ТИ217, следующего по маршруту Красноярск — Норильск, на борту воздушного судна авиакомпании NordStar сработала сигнализация о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизации», — говорится в сообщении.
В публикации говорится, что сигнализация сработала через полтора часа после взлета лайнера. После этого пилот принял решение о снижении высоты и продолжении следования до аэропорта назначения.
Самолет приземлился в воздушной гавани в 7:05 по местному времени (3:05 мск). На борту находилось 156 пассажиров, из них восемь детей, никто из них не пострадал.
После инцидента Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку самолета.