Пассажирский самолет со сработавшей сигнализацией приземлился в Норильске

Пассажирский самолет авиакомпании NordStar, летевший из Красноярска, благополучно приземлился в Норильске после сработавшей во время полета сигнализации.

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Об этом сообщили в Telegram-канале компании — перевозчика.

« П р и в ы п о л н е н и и р е й с а Т И 2 1 7 , с л е д у ю щ е г о п о м а р ш р у т у Красноярск — Норильск, на борту воздушного судна авиакомпании NordStar сработала сигнализация о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизации», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что сигнализация сработала через полтора часа после взлета лайнера. После этого пилот принял решение о снижении высоты и продолжении следования до аэропорта назначения.

Самолет приземлился в воздушной гавани в 7:05 по местному времени (3:05 мск). На борту находилось 156 пассажиров, из них восемь детей, никто из них не пострадал.

После инцидента Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку самолета.