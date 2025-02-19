Дело экс-председателя Советского суда Ростова рассмотрят в Краснодаре

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции изменил территориальную подсудность уголовного дела в отношении бывшего председателя Советского районного суда города Ростова-на-Дону Елены Коблевой.

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Изначально оно было направлено в ее родной суд, однако коллеги перенаправили его в кассацию, где и было вынесено решение о рассмотрении этого дела по существу в Ленинском районном суде Краснодара. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе 4-го кассационного суда.

Напомним, по данным следствия, Елена Коблева в 2022 году получила взятку за способствование в изменении мировым судом назначенного взяткодателю наказания и возвращении конфискованного имущества.

" В р е з у л ь т а т е д е й с т в и й К о б л е в о й с у д е б н о е р е ш е н и е б ы л о и з м е н е н о , п о д с у д и м о м у в о з в р а щ е н о и з ъ я т о е и м у щ е с т в о . К о б л е в а , в з я т к о д а т е л ь и д в а п о с р е д н и к а з а д е р ж а н ы . И м предъявлены обвинения, судом они заключены под стражу", - рассказал в интервью "РГ" председатель СКР Александр Бастрыкин.

После инцидента судья ушла в отставку, и именно в этом статусе Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на ее привлечение к уголовной ответственности. Изначально в деле было четыре фигуранта, однако один из них, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, дал показания на других - его дело было выделено в отдельное производство, и суд рассмотрит его в особом порядке.

А другой взяткодатель, как стало известно, подал заявление о заключении с ним контракта для участия в СВО. Во время следствия этот вопрос не решился и, скорее всего, вновь будет поднят в Ленинском районном суде, куда в ближайшее время поступит дело.

Как мы уже рассказывали, в столицу Кубани был отправлен и целый ряд других уголовных дел о предполагаемой коррупции ростовских судей, в том числе в отношении бывших председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой, обвиняемых в ряде эпизодов получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Теперь в этом предстоит разобраться Первомайскому районному суду Краснодара.