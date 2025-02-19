Дело экс-председателя Советского суда Ростова рассмотрят в Краснодаре
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции изменил территориальную подсудность уголовного дела в отношении бывшего председателя Советского районного суда города Ростова-на-Дону Елены Коблевой.
Изначально оно было направлено в ее родной суд, однако коллеги перенаправили его в кассацию, где и было вынесено решение о рассмотрении этого дела по существу в Ленинском районном суде Краснодара. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе 4-го кассационного суда.
Напомним, по данным следствия, Елена Коблева в 2022 году получила взятку за способствование в изменении мировым судом назначенного взяткодателю наказания и возвращении конфискованного имущества.
"В результате действий Коблевой судебное решение было изменено, подсудимому возвращено изъятое имущество. Коблева, взяткодатель и два посредника задержаны. Им предъявлены обвинения, судом они заключены под стражу", - рассказал в интервью "РГ" председатель СКР Александр Бастрыкин.
После инцидента судья ушла в отставку, и именно в этом статусе Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на ее привлечение к уголовной ответственности. Изначально в деле было четыре фигуранта, однако один из них, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, дал показания на других - его дело было выделено в отдельное производство, и суд рассмотрит его в особом порядке.
А другой взяткодатель, как стало известно, подал заявление о заключении с ним контракта для участия в СВО. Во время следствия этот вопрос не решился и, скорее всего, вновь будет поднят в Ленинском районном суде, куда в ближайшее время поступит дело.
Как мы уже рассказывали, в столицу Кубани был отправлен и целый ряд других уголовных дел о предполагаемой коррупции ростовских судей, в том числе в отношении бывших председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой, обвиняемых в ряде эпизодов получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).
Теперь в этом предстоит разобраться Первомайскому районному суду Краснодара.