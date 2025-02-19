ФСБ задержала министра транспорта Челябинской области

В Челябинске задержали регионального министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по Челябинской области.

Представители спецслужбы заявили, что сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Других деталей в ФСБ не привели.

По данным «URA.ru», вместе с Нечаевым под следствие попал заместитель начальника правового управления министерства и несколько руководителей «крупнейших дорожных подрядных организаций».

В конце 2024 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями был задержан замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Его арестовали на два месяца. ТАСС сообщало, что дело касается исполнения многомиллионных государственных контрактов в сфере дорожного хозяйства.