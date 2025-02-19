Планировавший аварийную посадку самолет из Красноярска приземлился в Норильске

Boeing 737-800 с пассажирами на борту, следовавший из Красноярска в Норильск и запросивший аварийную посадку, благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Летевший из Красноярска Boeing 737-800, экипаж которого ранее сообщил о подготовке к аварийной посадке, сел в аэропорту Норильска, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По информации агентства, на борту лайнера находились 157 человек, включая членов экипажа. Посадка прошла успешно. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в среду появились сведения о проверке, которую начала транспортная прокуратура в связи с авиаинцидентом на севере Красноярского края. Около семи часов утра по местному времени на рейсе "Красноярск - Норильск" сигнализация оповестила о сбое в системе поддержания давления в салоне лайнера.

"Посадка произведена в штатном режиме. На борту находилось 156 пассажиров, из них восемь детей. Организована техническая ревизия состояния систем судна", - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.