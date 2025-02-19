Житель Хабаровского края арестован за сбор данных о воинских частях

Суд арестовал жителя Бикина в Хабаровском крае по подозрению в сборе данных о российских воинских частях и участниках специальной военной операции для украинской разведки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

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По версии следствия, подозреваемый вышел на кураторов из ГУР Украины через иностранный мессенджер и договорился с ним сотрудничать. Он собирал данные о военно-техническом оснащении воинских частей, а также местных военнослужащих, которые участвуют в СВО.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Суд отправил его в СИЗО.

Накануне в ЛНР задержали сотрудника правоохранительных органов по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой Украины. По данным ФСБ, житель Сватовского муниципального округа собирал данные о местных подразделениях Вооруженных сил. Также он передавал информацию о личном составе МВД, координаты расположения объектов телекоммуникационной инфраструктуры республики. Информацию использовали противники для ударов по объектам региона.