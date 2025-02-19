Сжег знакомого заживо: следователи завершили расследование убийства в Москве

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который сжег заживо своего знакомого, пока тот спал, в Новой Москве.

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Об этом в среду, 19 февраля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по столице.

— Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено место происшествия, допрошены свидетели. Проведен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и дактилоскопическая. Выводы экспертов в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого в совершенном преступлении, — написали в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в мае 2024 года обвиняемый дождался в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака момента, когда его знакомый заснет, и поджег его одежду. В итоге потерпевший, «испытывая сильные страдания», погиб. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мужчина поджег дом в подмосковном Солнечногорске, где находились его бывшая жена и еще два человека. Фигуранта дела заключили под стражу до 8 марта.