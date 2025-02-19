В одном из городов Свердловской области вожатые и главбух детского лагеря устроили вечеринку, на которой они раздевались и стреляли.

В соцсетях появились видеозаписи, на которых вино, как вожатые детского лагеря "Заря" в Асбесте Свердловской области вместе с начальником смены, который также является главным бухгалтером, пьянствовали на территории лагеря.

После этого они отправились в бар на лагерном автобусе, а на одном из видео главбух стреляла из пейнтбольного ружья в полуголых парней-вожатых на морозе. Кроме того, молодые люди танцевали в кабинете эротические танцы. Произошло это три года назад, однако информация о случившемся стала распространяться только сейчас.

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Мужчина, занимавший пост директора "Зари" заявил E1.RU, что буквально накануне он лишился работы. Он отметил, что ему стало известно об инциденте, после чего он сообщил об этом в управление образования, однако там якобы стали начали заступаться за главбуха.