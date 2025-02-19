Против бывшего депутата Госдумы Пономарева* возбудили дело о захвате власти

ФСБ России возбудила уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* (включен в реестр иноагентов, а также перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и ряда других лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме захвата власти им вменяют часть 1 и 2 статьи («Организация террористического сообщества и участие в нем») 205.4 УК РФ.

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Как уточнили в ФСБ, основанием для возбуждения дела стала информация об учреждении экс-депутатом Госдумы политического движения «Съезд народных депутатов» в Польше в ноябре 2022 года и организация его работы.