Против бывшего депутата Госдумы Пономарева* возбудили дело о захвате власти

В ФСБ возбудили против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Дело против Пономарева* и «иных неустановленных лиц» было возбуждено по статье 278 УК РФ (насильственный захват власти или насильственное удержание власти), а также по частям 1 и 2 статьи 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем).

В ФСБ подчеркнули, что основанием для уголовного дела стали данные об учреждении Пономаревым* политического движения, целью которого стал насильственный захват власти и изменение конституционного строя. По данным спецслужбы, движение было создано в ноябре 2022 года.

С 2022-го по 2024 год это движение провело семь сессий, участие в которых приняли более 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев. Они разработали и приняли более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов, касающихся России, заявили в ФСБ.

« Д л я р е а л и з а ц и и з а м ы с л а п о з а х в а т у в л а с т и в Р Ф с и л о в ы м п у т е м И . П о н о м а р е в ы м * о р г а н и з о в а н о в з а и м о д е й с т в и е с о д н и м и з у к р а и н с к и х в о е н и з и р о в а н н ы х п о д р а з д е л е н и й ( в к л ю ч е н н о г о в с п и с о к о р г а н и з а ц и й , п р и з н а н н ы х т е р р о р и с т и ч е с к и м и ) » , - п о д ч е р к и в а е т с я в с о о б щ е н и и .

В феврале 2024 года появилась информация, что против Пономарева* возбудили уголовное дело о госизмене, участии в террористической организации и о публичных призывах к террору. До этого он стал фигурантом дела о фейках о российской армии и был заочно арестован. В 2019 году Пономарев* объявил о получении гражданства Украины.

Газета The Times ранее сообщила, что Пономарев* был в числе бывших российских политиков, которые составили план из семи пунктов по «свержению Кремля». Их стратегия включала в себя призывы к Западу о поддержке, к расширению санкций против России и увеличению поставок оружия Украине. Также разработчики плана заявили, что «поощрение революционных действий в России - больше не возможность, а просто обязанность Запада».

Прокурор запросил 14 лет колонии для экс-депутата Пономарева

The Times отмечала, что авторы плана, в том числе Пономарев*, связаны с террористическими группами, взявшими на себя ответственность за убийства Дарьи Дугиной, дочери и соратницы философа Александра Дугина, и военкора Владлена Татарского. В России призывы к терроризму, оправдание терроризма, призывы к экстремистской деятельности уголовно наказуемы.

* признан иноагентом и внесен в реестр террористов/экстремистов в РФ.