Против бывшего депутата Госдумы Пономарева* возбудили дело о захвате власти

ФСБ возбудила дело о захвате власти против экс-депутата Пономарева*
В ФСБ возбудили против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
Дело против Пономарева* и «иных неустановленных лиц» было возбуждено по статье 278 УК РФ (насильственный захват власти или насильственное удержание власти), а также по частям 1 и 2 статьи 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем).
В ФСБ подчеркнули, что основанием для уголовного дела стали данные об учреждении Пономаревым* политического движения, целью которого стал насильственный захват власти и изменение конституционного строя. По данным спецслужбы, движение было создано в ноябре 2022 года.
С 2022-го по 2024 год это движение провело семь сессий, участие в которых приняли более 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев. Они разработали и приняли более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов, касающихся России, заявили в ФСБ.
«Для реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем И. Пономаревым* организовано взаимодействие с одним из украинских военизированных подразделений (включенного в список организаций, признанных террористическими)», - подчеркивается в сообщении.
В феврале 2024 года появилась информация, что против Пономарева* возбудили уголовное дело о госизмене, участии в террористической организации и о публичных призывах к террору. До этого он стал фигурантом дела о фейках о российской армии и был заочно арестован. В 2019 году Пономарев* объявил о получении гражданства Украины.
Газета The Times ранее сообщила, что Пономарев* был в числе бывших российских политиков, которые составили план из семи пунктов по «свержению Кремля». Их стратегия включала в себя призывы к Западу о поддержке, к расширению санкций против России и увеличению поставок оружия Украине. Также разработчики плана заявили, что «поощрение революционных действий в России - больше не возможность, а просто обязанность Запада».
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The Times отмечала, что авторы плана, в том числе Пономарев*, связаны с террористическими группами, взявшими на себя ответственность за убийства Дарьи Дугиной, дочери и соратницы философа Александра Дугина, и военкора Владлена Татарского. В России призывы к терроризму, оправдание терроризма, призывы к экстремистской деятельности уголовно наказуемы.
* признан иноагентом и внесен в реестр террористов/экстремистов в РФ.