У соратников экс-депутата Пономарева* провели обыски

Сотрудники силовых структур проводят обыски в девяти регионах России у соратников скрывающегося за границей бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом и внесен в реестр террористов/экстремистов в РФ).

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

" О б ы с к и н а ч а л и с ь у т р о м в с р е д у , о н и п р о х о д я т в 9 р е г и о н а х России у соратников скрывающегося за границей бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Основанием послужило возбужденное следственным управлением ФСБ уголовное дело по статье 278 УК РФ (насильственный захват власти)", - сообщили агентству.

По результатам следственных действий будет дана уголовно-процессуальная оценка действиям всех установленных участников "Съезда народных депутатов".

Ранее в ФСБ сообщили, что Следственным управлением Федеральной службы безопасности возбуждено уголовное дело по ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти или насильственное удержание власти), а также по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем) в отношении экс-депутата Пономарева и иных неустановленных лиц. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили достоверные данные об учреждении Пономаревым в ноябре 2022 года в Польше политического движения "Съезд народных депутатов" (СНД), деятельность которого в апреле 2023 года Генпрокуратурой РФ признана нежелательной на территории России. Целью созданного за рубежом движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации, отметили в ФСБ.

*Признан иноагентом и внесен в реестр террористов/экстремистов в РФ.