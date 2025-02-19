Объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую схему обмана пользователей: мошенники, представляясь сотрудниками маркетплейса, сообщают об истечении срока бесплатного хранения заказа, чтобы украсть деньги и данные клиентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании.

" К о м а н д а и н ф о р м а ц и о н н о й б е з о п а с н о с т и W i l d b e r r i e s и R u s s в ы я в и л а н о в у ю м о ш е н н и ч е с к у ю с х е м у . З л о у м ы ш л е н н и к и п р е д л а г а ю т к л и е н т а м о т м е н и т ь з а к а з , у к о т о р о г о и с т е к с р о к б е с п л а т н о г о х р а н е н и я , н а з в а в к о д и з С М С " , - р а с с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е .

Схема выглядит следующим образом: покупателю поступает звонок якобы от сотрудника маркетплейса, который сообщает об истечении "срока бесплатного хранения" заказа.

Затем злоумышленник предлагает отменить заказ, чтобы избежать оплаты за дальнейшее хранение, и когда убежденный клиент соглашается, звонящий просит назвать код, который поступит в СМС. В Wildberries и Russ указали, что мошенники не располагают данными о реальных заказах пользователей, поэтому совершают веерный обзвон, рассчитывая застать человека врасплох.

" Э т о н о в а я в а р и а ц и я о д н о й и з с х е м с о ц и а л ь н о й и н ж е н е р и и , к о г д а з л о у м ы ш л е н н и к п о д л ю б ы м п р е д л о г о м п ы т а е т с я в ы м а н и т ь у ж е р т в ы к о д и з с м с . О н н у ж е н д л я т о г о , ч т о б ы у к р а с т ь д а н н ы е к л и е н т а - н а п р и м е р , о т л и ч н о г о к а б и н е т а н а " Г о с у с л у г а х " - и л и с п и с а т ь с р е д с т в а с е г о б а н к о в с к о й к а р т ы " , - о т м е т и л и в п р е с с - с л у ж б е .

В объединенной компании напомнили, что любые коды нельзя называть никому - вне зависимости от того, кем представился собеседник. В пресс-службе также указали, что на Wildberries не существует платного хранения заказов.