Wildberries и Russ выявила новую схему обмана пользователей
Объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую схему обмана пользователей: мошенники, представляясь сотрудниками маркетплейса, сообщают об истечении срока бесплатного хранения заказа, чтобы украсть деньги и данные клиентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании.
"Команда информационной безопасности Wildberries и Russ выявила новую мошенническую схему. Злоумышленники предлагают клиентам отменить заказ, у которого истек срок бесплатного хранения, назвав код из СМС", - рассказали в пресс-службе.
Схема выглядит следующим образом: покупателю поступает звонок якобы от сотрудника маркетплейса, который сообщает об истечении "срока бесплатного хранения" заказа.
Затем злоумышленник предлагает отменить заказ, чтобы избежать оплаты за дальнейшее хранение, и когда убежденный клиент соглашается, звонящий просит назвать код, который поступит в СМС. В Wildberries и Russ указали, что мошенники не располагают данными о реальных заказах пользователей, поэтому совершают веерный обзвон, рассчитывая застать человека врасплох.
"Это новая вариация одной из схем социальной инженерии, когда злоумышленник под любым предлогом пытается выманить у жертвы код из смс. Он нужен для того, чтобы украсть данные клиента - например, от личного кабинета на "Госуслугах" - или списать средства с его банковской карты", - отметили в пресс-службе.
В объединенной компании напомнили, что любые коды нельзя называть никому - вне зависимости от того, кем представился собеседник. В пресс-службе также указали, что на Wildberries не существует платного хранения заказов.
"Чтобы не стать жертвой, необходимо всегда проверять информацию в личном кабинете, не сообщать секретные коды никому и помнить: мошенники используют время и стресс против вас, поэтому важно никогда не принимать решений в спешке", - сказал руководитель Trust & Safety объединенной компании Wildberries и Russ Игорь Сомов, слова которого привели в пресс-службе.