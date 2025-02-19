На борту летевшего в Норильск самолета сработала сигнализация о сбое давления

Сигнализация о сбое давления в салоне сработала на борту самолёта авиакомпании «НордСтар», летевшего из Красноярска в Норильск.

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По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, срабатывание сигнализации произошло около 07:00 местного времени, посадка была произведена в штатном режиме в аэропорту назначения.

«На борту самолета находилось 156 пассажиров, из них восемь детей. Организована техническая ревизия состояния систем воздушного судна», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что самолёт Ан-24, следующий из Олёкминска в Якутск, не мог совершить посадку из-за поломки шасси.

14 февраля самолёт госавиации выкатился за пределы полосы в аэропорту в Перми.