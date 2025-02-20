Власти Австралии усыпили 90 выбросившихся на берег косаток

Власти Австралии усыпили малых косаток, которые выбросились на берег острова Тасмания. Об этом сообщил телеканал 9News.

Уточняется, что из 157 косаток власти штата уже усыпили 90. Еще 60 погибли, пролежав на берегу всю ночь.

В местной службе охраны дикой природы отметили, что попытки вернуть животных в море не увенчались успехом. Там же отметили, что сейчас решается вопрос об утилизации останков косаток.

По словам представителя службы охраны дикой природы, эвтаназия была крайней мерой, но она была нужна «из соображений гуманности».

В среду, 19 февраля, сообщалось, что более 150 косаток выбросились на берег в австралийском штате Тасмания. Тогда же было объявлено, что спасти животных и помочь им вернуться обратно в воду не так уж легко. Связано это с тем, что на берег реки Артур, где лежали морские обитатели, трудно доставить спецтехнику.

Напомним, что в Тасмании такое массовое выбрасывание косаток впервые за 50 лет.