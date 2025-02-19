Вылетевший из Москвы самолет экстренно вернулся в столицу

Самолет, летевший из Москвы в Грузию, экстренно вернулся в столицу
Рейс из Москвы в Тбилиси вернулся в аэропорт Внуково по техническим причинам. Об этом в среду, 19 февраля, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азимут».
— Самолет авиакомпании «Азимут» выполнявший 19 февраля 2025 года рейс А47107 Москва — Тбилиси, по технической причине возвращается в аэропорт вылета Внуково, — сказано на сайте компании.
Для транспортировки пассажиров в Тбилиси будет использован резервный самолет от авиакомпании «Азимут».
Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над Россией
Ранее самолет Red Wings, направлявшийся из Сочи в Тель-Авив, якобы вынужден был изменить маршрут и готовиться к посадке в Египте. По неподтвержденной информации, после того как израильское воздушное пространство было закрыто из-за ракетного обстрела со стороны Ирана, самолет некоторое время кружил над морем, прежде чем взять курс на Египет.