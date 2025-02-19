Вылетевший из Москвы самолет экстренно вернулся в столицу

Рейс из Москвы в Тбилиси вернулся в аэропорт Внуково по техническим причинам. Об этом в среду, 19 февраля, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азимут».

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— С а м о л е т а в и а к о м п а н и и « А з и м у т » в ы п о л н я в ш и й 1 9 ф е в р а л я 2 0 2 5 г о д а р е й с А 4 7 1 0 7 Москва — Тбилиси, по технической причине возвращается в аэропорт вылета Внуково, — сказано на сайте компании.

Для транспортировки пассажиров в Тбилиси будет использован резервный самолет от авиакомпании «Азимут».

Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над Россией

Ранее самолет Red Wings, направлявшийся из Сочи в Тель-Авив, якобы вынужден был изменить маршрут и готовиться к посадке в Египте. По неподтвержденной информации, после того как израильское воздушное пространство было закрыто из-за ракетного обстрела со стороны Ирана, самолет некоторое время кружил над морем, прежде чем взять курс на Египет.