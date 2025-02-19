В Приморье начался пожароопасный период в нацпарке и заповедниках

В Приморье пожароопасный период начался в нацпарке "Земля леопарда", а также в заповедниках "Кедровая падь", Уссурийский и Дальневосточный морской.

Как сообщили в нацпарке, введены особые меры в связи с устойчивым потеплением и частичным сходом снежного покрова на отдельных участках особо охраняемых природных территорий юго-запада Приморского края.

Сотрудники лесохозяйственного отдела и отдела охраны приведены в круглосуточную готовность. Ведется диспетчерский мониторинг обстановки, ежедневное патрулирование. Противопожарная техника проверена, в срок обновлены минерализованные полосы - 180 километров оборонительных противопожарных разрывов.

На время приостановлено посещение экологического маршрута "Семиверстка", но работают специально оборудованные экотропы: "Кравцовские водопады" и "Тропой леопарда".