Двум обвиняемым в расправе над байкером в Москве продлили арест

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для Шахина и Низами Аббасоввых, обвиняемых в расправе над байкером Кириллом Ковалевым из-за спора о парковке в районе Люблино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Они оба останутся под арестом еще на четыре месяца.

Ранее Следственный комитет России продлил срок предварительного следствия по уголовному делу до 18 февраля.

Нападение на Ковалева произошло 17 апреля 2024 года. Тогда 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом байкера, который сделал ему замечание за парковку на тротуаре у многоэтажного дома на улице Краснодарской.

Сразу после этого нападавший скрылся, а пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи не смогли его спасти.